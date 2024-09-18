Покупатель жилья сможет увидеть в ЕГРН сведения о семье бывшего собственника

Сведения о членах семьи бывшего собственника приватизированного жилья, если они имеют право пользования жилым помещением, будут отображаться в Едином государственном реестре недвижимости, в ином случае его родственники не могут претендовать на квартиру. Это следует из текста поправки, которую в среду планирует принять профильный думский комитет по строительству и ЖКХ (есть в распоряжении ТАСС).

"При переходе к другому лицу права собственности на жилое помещение, возникшего в результате приватизации жилого помещения либо в связи с полной выплатой паевого взноса членом жилищно-строительного кооператива, и при отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о бывших членах семьи собственника жилого помещения право пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения не сохраняется", - говорится в тексте поправки.

Как пояснил ТАСС зампред профильного комитета Сергей Колунов ("Единая Россия"), согласно поправке, если у квартиры, находившейся в соцнайме или кооперативе, есть обременения в виде третьих лиц, информация о них будет вноситься в единый реестр. "Соответственно, не будет ситуаций, когда квартиру продают, а после продажи появляется третье лицо, имеющее права проживания в ней. Если кто-то появляется, а записи о нем в реестре нет, ни на что претендовать такое лицо не сможет. Таким образом мы защищаем потенциальных покупателей, делаем рынок прозрачнее", - объяснил Колунов.

В 2015 году Конституционный суд (КС) РФ обязал законодателя проработать баланс между правом на пользование жильем членов семей должников, чьи квартиры взысканы за долги, и правами новых собственников жилья. КС пришел к выводу, что действующая законодательная норма допускает неопределенность и не определяет права членов семьи прежнего собственника.

Основанием для рассмотрения дела стала жалоба Адама Богатырева. В ноябре 2012 года заявитель на публичных торгах приобрел трехкомнатную квартиру, расположенную в доме жилищно-строительного кооператива (ЖСК) и оформил ее в собственность. С помощью суда ему удалось выселить из жилого помещения прежних собственников, которые утратили квартиру в результате неисполнения договора займа, обеспеченного залогом жилья. Однако их дочь с двумя несовершеннолетними детьми сохранила право проживания в квартире, так как она еще в 1993 году была включена в ордер на предоставление этой квартиры.