Часть европейской страны продали по цене «однушки» в России

Студенты из Финляндии купили необитаемый остров за $31 тысячу, пишет Business Insider. 24-летний Оливер Рассел случайно наткнулся в Сети на объявление с продажей архипелага.

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Вместе с невестой Хеленой Томашевской он отправился на лодке к острову и влюбился в эту территорию. В итоге пара приобрела архипелаг площадью один гектар, он пустовал в течение 10 лет.

Теперь ребята планируют сделать из него райский уголок с собственным домом и сауной. Отмечается, что всего в составе Финляндии около 178 тысяч островов.

Ранее американский программист, разработчик и сооснователь поисковой системы Google Ларри Пейдж купил остров. Бизнесмен стал владельцем участка Кайо-Норте в Пуэрто-Рико.

Пейдж приобрел остров еще в 2018 году, однако информация об этом ранее не раскрывалась. Стоимость Кайо-Норте составила $32 млн. Отмечается, что для покупки острова в Пуэрто-Рико предприниматель использовал компанию US Virgin Island Propertie. Также сообщается, что во владении сооснователя Google еще есть по меньшей мере четыре острова: три из них расположены в Карибском бассейне, еще один — в южной части Тихого океана.

До этого мафиози и наркобарон Раффаэле Империале подарил властям Италии личный остров, после того как отошел от преступного ремесла и начал сотрудничать со следствием. Таким образом он рассчитывает добиться сокращения срока