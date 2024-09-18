В США начал восстанавливаться сектор строительства домов

В США на 9,6 процента выросло количество домов, строительство которых началось в августе. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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Отмечается, что сектор жилищного строительства восстановился после спада, который наблюдался месяцем ранее. Количество новых строек выросло до 1,36 миллиона. Отмечается, что это самый высокий показатель с апреля. Общее количество разрешений на строительство увеличилось на пять процентов до 1,48 миллиона.

Застройщики ждут, что спрос на жилье будет устойчивым и запас нераспроданного жилья уменьшится. Строители ожидают устойчивого роста спроса, чтобы сократить запас нераспроданных домов, который достиг самого высокого уровня с 2008 года. При этом ставки по ипотеке снизились до самого низкого с 2022 года уровня в ожидании снижения ставки ФРС.

Ранее российскому рынку новостроек предсказали обрушение после того, как регулятор повысил ключевую ставку. Есть прогнозы, что теперь рыночные ставки по ипотеке могут вырасти до 23 процентов — не самого приемлемого для потребителей уровня.