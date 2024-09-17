Эксперт рассказал, когда в России стабилизируются цены на аренду квартир

Граждане начнут сдавать жильё, приобретённое в период ажиотажа в 2023 году.

Такой прогноз в эфире радиостанции «Говорит Москва» дал член организации Константин Барсуков.

«Я думаю, что баланс в скором времени мы нащупаем. У нас 2023 год был годом ажиотажных покупок на рынке новостроек. При этом там было очень много семейной ипотеки и было много покупок студий. Соответственно, семейная ипотека и студия в сочетании, это означает, что люди покупали за счёт дешёвого кредита квартиру, которая не для семьи, а для сдачи. Знаете, как говорят, на будущее. Соответственно, эти квартиры будут выходить в аренду. Обычно сдают сразу после ремонта, значит, сдавать их начнут в 2025 году. То есть на рынок будут поступать новые предложения. Таким образом, у нас некий баланс примерно после Нового года установится».

Ранее стало известно, что в России резко выросли цены на аренду жилья в городах-миллионниках. Средний размер платы за однокомнатную квартиру на 18 крупнейших региональных рынках, включая Московскую и Ленинградскую области, в сентябре составил 33,6 тысячи рублей в месяц.

Аренда двушки достигла 49,4 тысячи рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «ЦИАН. Аналитики». Из материалов следует, что увеличивается активность арендаторов и объём предложения. На рынок выходят лоты инвесторов и собственников, решивших серьёзно проиндексировать ставки.