Названа стоимость страховки жилья для сдачи в аренду

Самые частые происшествия со съемным жильем – это затопления и пожары. Чтобы минимизировать риски от подобных инцидентов, арендодатели стали более активно страховать свое жилье, сообщили в Страховом Доме ВСК.

По оценкам страховщиков, наиболее востребовано страхование квартир для дальнейшей сдачи в аренду в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Твери, Ярославле, Магнитогорске и Смоленске. При этом полис страхования арендной квартиры включает в себя стандартный набор рисков. Самыми распространенными происшествиями с арендованным жильем являются затопления и пожары. Стоимость ремонта после таких ЧП (черновые работы и материалы) может достигать 800–900 тысяч рублей.

В то же время средняя стоимость полиса страхования, полностью покрывающего ремонт жилья, равна 46 тысячам рублей за год (или примерно 3,8 тысячи рублей в месяц).

Для арендодателей Москвы страховка ежемесячно обходится всего в 5% от общей стоимости ренты, Санкт-Петербурга – не более 8%. Самые невысокие тарифы по страхованию – во Владимире (800 рублей в месяц, или 2,7% от средней стоимости ренты) и Йошкар-Оле (900 рублей в месяц, или 3% от средней стоимости ренты).