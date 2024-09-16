Эксперты раскрыли новую уловку застройщиков при продаже жилья

Девелоперы начали использовать новый способ маскировки роста цен на жилье. Об этом сообщает Telegram-канал "Моя Лобня".

Согласно информации канала, застройщики все чаще предлагают квартиры без отделки, экономя на финишных работах. Эта тенденция особенно заметна в Московской области, где доля квартир без отделки в экспозиции выросла с 40% в начале года до почти 53% в августе.

"Бюджет покупки квартиры без отделки в среднем на ₽30-35 тыс. за квадратный метр меньше, чем с отделкой", — отмечают авторы исследования.

Эксперты рынка недвижимости считают, что у застройщиков остается достаточно резервов, чтобы сохранять прежние цены, несмотря на падение спроса. Однако некоторые компании могут пойти на точечные скидки или предложить дополнительные бонусы покупателям.

До этого стало известно, что около четверти выставленных на продажу домов в России стоят дешевле 1 млн рублей. Из этого объема примерно 55% пригодны для круглогодичного проживания, 35% — сезонные дачи. Наибольшая доля недорогих домов наблюдается в Омске, Челябинске и Волгограде. Эксперты прогнозируют рост такого предложения из-за новых правил изъятия неиспользуемых участков и снижения доступности ипотеки.