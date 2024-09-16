Стало известно, сколько в России домов продается дешевле 1 млн рублей

Четверть выставленных на продажу домов в России оценивается дешевле 1 млн руб. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные комбината стеновых материалов «Винзер».

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По данным компании, около 100 тыс. домов в стране продаются по цене ниже 1 млн руб. Из них примерно 1% стоит менее 100 тыс. руб. Как правило, это ветхие строения в отдаленных населенных пунктах, непригодные для постоянного проживания.

В сегменте до 1 млн руб. 55% составляют дома для круглогодичного проживания, 35% — сезонные дачные дома. По площади 18% объектов не превышают 30 кв. м, 44% — от 31 до 50 кв. м, остальные — более 50 кв. м.

В пригородах городов-миллионников такие дома практически отсутствуют — на них приходится лишь 1,5% предложения. Среди крупных городов наибольшая доля недорогих домов в Омске (21,7%), Челябинске (16,5%) и Волгограде (11,2%).

«В ближайшее время объем такого предложения будет расти. С одной стороны, из-за новых правил по изъятию неиспользуемых земельных участков россияне начнут активнее продавать заброшенные дома и дачи, с другой — на фоне снижения доступности ипотеки такую недвижимость будут реализовывать для увеличения размера первоначального взноса при покупке квартиры или более современного дома», — отметил директор комбината «Винзер» Денис Жалнин.

По его словам, в Москве и Санкт-Петербурге домов по такой цене нет, но они встречаются в Ленинградской и Московской областях на значительном удалении от центра, как правило, без коммуникаций и нормальной транспортной доступности.

До этого стало известно о том, что в августе 2024 года вторичный рынок жилья в России показал более высокие темпы роста цен по сравнению с новостройками. Средняя стоимость квадратного метра на вторичке выросла на 0,7% до ₽116,1 тыс., тогда как на первичном рынке рост составил лишь 0,6%. По словам экспертов, отмена льготной ипотеки для новостроек способствовала этому различию в динамике цен.