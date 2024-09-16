Выдачи ипотеки начали расти после обрушения в июле

Выдачи ипотеки в августе выросли на 8% к июлю, с 292 млрд до 333 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). После 1 июля рынок резко сократился из-за отмены массовой льготной ипотеки, а также перезапуска семейной и IT-ипотеки.

В августе россияне оформили 80 тысяч ипотек – на 1% больше, чем месяцем ранее. Увеличилась средняя сумма жилищного кредита – до 4,15 млн рублей (плюс 7% к июлю). Средний срок кредитования превысил 21 год, увеличившись на 13 месяцев.

Информацию о восстановлении спроса подтверждает и статистика крупнейшего ипотечного банка. Сбер в августе выдал 52,6 тысячи ипотек на 232 млрд рублей. Показатели за месяц выросли на 6% по количеству и на 12% по объему.

Однако год к году цифры резко отличаются – по данным ОКБ, выдачи сократились на 64% по сравнению с прошлым августом, когда ключевая ставка находилась на уровне 8,5%.

На займы с господдержкой пришлось порядка половины всех выдач – по данным «Дом.РФ», в августе банки выдали ипотеки в рамках льготных программ на 185 млрд рублей.

В ближайшее время мы будем продолжать наблюдать существенное замедление динамики ипотечного рынка и ощутимую просадку выдач у большинства игроков, уверена руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Потребность в ипотеке будут закрывать заемщики, подходящие под одну из адресных госпрограмм, либо те, кому срочно нужно приобрести выгодный объект. При этом выдачи по льготным программам будет продолжать ограничивать периодическое исчерпание банками выделяемых государством лимитов по ним, а также возможный пересмотр условий по компенсации для банков, ожидает эксперт.