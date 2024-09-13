«У всех сейчас шок». Риелтор оценил повышение ключевой ставки ЦБ

Очередное повышение ключевой ставки ЦБ — на этот раз до 19 процентов — грозит практически остановить развитие строительной отрасли и вызвать рост цен на апартаменты и арендное жилье. Об этом «Парламентской газете» в пятницу, 13 сентября, рассказал президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский.

© Парламентская газета

«Отрасль в состоянии шока»

- Игорь Анатольевич, какую реакцию в строительной отрасли вызвала новость об очередном повышении ключевой ставки?

- Конечно, честно скажу, строительная отрасль разочарована. Все надеялись хотя бы если и не на понижение, то на остановку ставки. Это был бы сигнал рынку о том, что впереди нас что-то ждет. Теперь мы просто не представляем, что впереди. Пока что отрасль находится в состоянии шока и осмысления происходящего. Бизнес совершенно точно перестанет заходить в новые проекты, приостановит приобретение новых земельных участков и развитие новых территорий, потому что проектное финансирование сейчас будет безумно дорогим.

Плюс максимально размытым становятся каналы продажи. У нас сегодня до 85 процентов жилья продается по ипотеке. Ставка там и так высокая, если поднимется еще и станет в районе 20 процентов… ну, я не знаю, кто ее будет по такой ставке брать. К тому же в Петербурге и Москве закончилась льготная IT-ипотека. Да, осталась семейная, но по ней ограничение стоимости квартиры — 12 миллионов. А столицы — города достаточно дорогие. Да и что делать огромной массе народа, которая под семейную ипотеку не попадает? Одним словом, ситуация максимально неясная. Вероятно, застройщики будут сейчас переверстывать свои программы развития, но на это уйдет какое-то время.

- Что будет с ценами на жилье?

- Аренда будет расти. Причем не только квартиры, но и апартаменты. Особенно это касается Петербурга, где апартаменты, апарт-отели стали фактически реинкарнацией доходных домов времен царской России. Так что они подорожают и при том скорее всего достаточно ощутимо. Но, опять же, это мало утешит застройщиков, особенно тех, кто следует программам комплексного развития территорий. Вот, например, человек взял 20 гектар земли с намерением построить там новый микрорайон. И что теперь ему делать? Что строить? Кто его покупатель? Вопросы без ответов.

- Как изменятся ипотечные ставки?

- Я думаю, что у всех сейчас шок. Потому что осень — это такое, знаете, традиционное «время сенокоса», на которое как раз приходится рост спроса на жилье и все возлагают очень большие надежды. И если в Петербурге и Москве он еще может хоть как-то сохраниться за счет внешнего спроса — все-таки в столицы активно едут люди из регионов — то что будет в самих регионах, где спрос обеспечивается, как правило, только внутренний, я даже представить не берусь. Сохранится ли там вообще хоть какой-то спрос. И вот это может послужить каким-никаким, но сдерживающим фактором для роста процентных ставок. Потому что если спрос упадет до нуля, что делать застройщикам? Закрываться, бросать недостроенные объекты? Понятно, что все уже придумывают какие-то акции, рассрочки и так далее. Но это все не драйвер развития отрасли. Это сугубо средство выживания, не более того.

- Вызовет ли усложнение покупки жилья рост цен на аренду?

- Пересмотр арендных ставок, безусловно, произойдет, но не быстро и не резко. Я думаю, как минимум до конца года ничего особенно не изменится, максимум их рост составит в районе десяти-пятнадцати процентов. Но здесь другое очень важно: они подтянутся. То есть, если раньше все равно была какая-то диверсификация по предложению — у кого-то дешевле, у кого-то дороже — то теперь даже дешевые варианты будут постепенно подтягиваться к дорогим. Плюс долгосрочная аренда — я уверен, будут возникать ситуации, когда какой-нибудь арендодатель придет к арендатору и скажет: «теперь вместо 30 тысяч платить надо 40». А на вопрос «почему?» ответит: «ну, потому что все поднимают».

Но, повторюсь, пока что какие-то долгосрочные выводы делать рано. Сейчас все на стадии шока и осмысления.