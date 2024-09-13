Площадь квартир в новостройках выросла впервые за шесть лет

В Москве впервые за шесть лет зафиксирован рост средней площади продающихся квартир в новостройках в августе. Показатель увеличился на 2,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 55,1 кв. м, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на компанию «Метриум».

Есть еще более оптимистичные оценки по увеличению площади - 16,4%. О такой динамике говорят в VSN Group. Там отмечают, что средняя площадь жилья в массовом сегменте возросла до 45,9 кв. м. Подчеркивается, что малогабаритное жилье начинает пользоваться меньшим спросом.

Сообщается, что в Москве спрос на него упал в два раза. Издание пишет, что «столичные власти, а вслед за ними и чиновники из других регионов стали ограничивать появление таких лотов на рынке».

Спрос на строящееся жилье в Москве упал вдвое за год

Эксперты допускают, что падение доли малогабаритного жилья отразится на бизнесе девелоперов. Отмечается, что такая недвижимость – высокомаржинальный для них продукт. В первой половине 2024 года средняя стоимость 1 кв. м в студии в Москве составила 400,2 тыс. руб., в однокомнатной квартире — 364 тыс. руб., в двухкомнатной — 332,4 тыс. руб., следует из данных компании «Метриум».

Ранее издание «МК» со ссылкой на экспертов сообщило, что некоторые игроки стройрынка начали понижать цены на новостройки. Это обусловлено падением продаж, отмечают специалисты.