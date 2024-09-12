Эксперты сравнили метраж квартир в домах времен СССР и новостройках

В недавно сданных новостройках крупнейших городов России средняя площадь квартир составляет около 52 кв. м, в строящихся корпусах — до 50 кв. м, рассказали аналитики сервиса объявлений ЦИАН. Об этом пишет РБК.

Эксперты пояснили, что средняя площадь квартир в домах, построенных в советские годы, составляет порядка 52 кв. м. В 1990-е и 2010-е годы квартиры стали заметно крупнее — их средний метраж вырос до 64 кв. м.

Вместе с тем, уточнили специалисты, нередко этот рост обеспечивался неэффективными планировочными решениями, такими как излишне просторные коридоры и глубокие и темные комнаты.

По их данным, наблюдался и другой тренд — на уменьшение площади квартир, но в последние годы он практически потерял актуальность.

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Это связано с тем, что дом, состоящий только из студий, требует больше машино-мест и социальной инфраструктуры, констатировали аналитики.