В ЦБ назвали плюсы отмены льготной ипотеки

Отмена массовой льготной ипотеки сбалансирует рынок жилья в России. Плюсы завершения безадресной госпрограммы кредитов на жилье назвала глава Центробанка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

© Lenta.ru

По словам главы финансового регулятора, так ипотека будет расти умеренными темпами и не приведет к резкому подорожанию жилья.

«По нашему прогнозу, ипотечные кредиты в 2024 году увеличатся на 7-12 процентов. Это по тому прогнозу, который мы делали в июле. В октябре мы можем уточнить», — пояснила Набиуллина.

Как отмечают в ЦБ, сейчас льготная ипотека после изменения критериев адресных программ продолжает расти в объемах, но делать выводы о долгосрочных тенденциях пока рано, считает глава регулятора.

«Я думаю, что, как мы это раньше говорили, можно будет сделать такие выводы осенью. Мы будем мониторить эту ситуацию», — заключила Набиуллина.

Ранее в ЦБ предупредили, что соглашаться на темпы роста цен в 6-8 процентов опасно, так как возникают риски перехода инфляции в двузначную область.