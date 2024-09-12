Рынок недвижимости живет обменом

Ипотека сейчас запредельно дорогая, и спрос на рынке недвижимости заметно упал, однако работы у риелторов меньше не стало. Рынок живет обменом и альтернативными сделками.

Сейчас для продажи квартиры недостаточно дать объявление, говорит член правления "Российской гильдии риелторов" Ирина Монастырская.

"Рынок однозначно живет обменными операциями. Доплата, которая необходима, чтобы поменять однокомнатную на двух- либо трехкомнатную - это те деньги, которые либо есть в накоплениях у людей, либо они могут все-таки себе позволить обслуживать ипотечный кредит на эту сумму", - говорит она.

Сегодня и банки отмечают, что средний чек по ипотеке серьезно падает, он даже в крупных городах-миллионниках составляет не более 3 млн руб., добавляет Монастырская. При этом построить альтернативную цепочку, в которой бывает по четыре-пять и даже шесть квартир, без риелтора невозможно, отмечает она. Мало подобрать объект - нужно, чтобы он был встроен в те сроки и в те условия, которые объявлены каждым продавцом своему покупателю. А, если, например, в цепочку встраивается квартира с детскими долями и нужно получить распоряжение органов опеки, либо объект, который уже находится в залоге у банка, то цепочка может просто распасться.

На первичном рынке, отмечает Монастырская, в период маленьких ставок по ипотеке клиенты оформляли кредит, покупали новостройку, делали ремонт после сдачи дома и затем продавали свою прежнюю квартиру. Теперь же нет таких условий.

"Сейчас основная масса покупателей новостроек приходит с серьезной задачей - сначала продать вторичное жилье, - говорит риелтор. - Это будет являться большим первым взносом при покупке квартиры в новостройке". Поэтому, по ее словам, застройщики начали выстраивать отношения с агентствами недвижимости по traid-in - схеме, когда прежняя квартира "сдается" застройщику для продажи, и эта сумма засчитывается в покупку нового жилья.

Профессионалы рынка недвижимости не первый раз сталкиваются со стадиями так называемого замедления, уменьшения спроса, говорит управляющий директор МИЭЛЬ "Сущевский" Александр Москатов. В таких условиях риелтору приходится более тщательно подходить к маркетингу, необходима более глубокая работа с продавцами объекта в части выявления потребностей и формирования какой-то стратегии продажи. Конкуренция между продавцами растет.

"Я думаю, что осень пройдет под эгидой именно конкуренции продавцов между собой, а, точнее, агентов продавцов, на вторичном рынке, - говорит он. - В части рынка новостроек на первый план выходит агентская экспертиза, которая поможет покупателю выбрать выгодную программу под объект. Сегодня разные объекты, скажем так, ищут решения в части ценообразования, программ дисконтирования, каких-то рассрочек и т. п. В этом необходимо вовремя разбираться и отличать, например, псевдо-скидки от реальных выгодных условий".

Рынок на данный момент достаточно спокойный, он комфортен для проведения альтернативных сделок, считает директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. При этом многие потенциальные покупатели сейчас делают выбор в сторону аренды. И такая тенденция будет сохраняться до конца года. Из новых трендов можно отметить сокращение срока принятия решения конкретными покупателями и конкретным продавцом.