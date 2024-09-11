Что будет со ставками по ипотеке после заседания ЦБ

Вне зависимости от принятого Банком России решения в пятницу значительных корректировок условий по ипотеке в ближайшее время ожидать не стоит. Об этом заявила аналитик Банки.ру Инна Солдатенкова.

По словам эксперта, ставки по рыночным программам и так уже находятся на предельных значениях, а по госпрограммам – зафиксированы на уровне государства. Она отметила, что число одобренных ипотек будет падать.

Специалист пояснила, что это обусловлено заградительными рыночными ставками, высокими ценами на недвижимость в большинстве регионов, исчерпанием лимитов на госпрограммы. Солдатенкова отметила, что у каждого банка — свой лимит. Как только он заканчивается, выдачу льготной ипотеки приостанавливают.

«Кроме того, из-за ограниченности бюджета могут скорректировать условия по отдельным госпрограммам — например, по сельской. Мы ожидаем, что спрос будет сохраняться вялотекущим», — добавила аналитик.

Напомним, что Банк России проведет очередное заседание по ключевой ставке в пятницу, 13 сентября. Эксперты считают, что регулятор может как сохранить ее на уровне 18 процентов, так и повысить на два процентных пункта.