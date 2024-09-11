В Москве сократилось число новостроек

В российской столице зафиксировано сокращение числа апартаментов и квартир в готовых новостройках. За 2023 год показатель упал на 15,2%, сообщает «МК».

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Как отмечается, на первичном рынке Москвы в продаже представлено более 7400 квартир и апартаментов в готовых корпусах 190 новостроек. Доля первичного жилья с ключами оценивается лишь в 10,1% от суммарного объема предложения в городе. Также подчеркивается, что доля готового предложения в массовом сегменте составляет 9,6%, в бизнес-классе – 13,3%, в премиум-классе – 9,7%, в элитном сегменте – 20,8%, в Новой Москве – 5,9%.

По словам акционера и управляющего партнера Группы компаний «Основа» Олега Колченко, нехватку квартир в готовых комплексах можно заметить практически во всех сегментах первичного рынка. Однако благодаря этому свободные варианты в готовых корпусах продаются быстрее, отметил собеседник.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные ВТБ и экосистемы недвижимости М2 («Метр квадратный») сообщили, что Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа возглавили рейтинг регионов по доступности жилья на первичном и вторичном рынке.