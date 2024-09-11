Назван российский город, обогнавший Сочи по уровню цен на жилье

Махачкала возглавила рейтинг городов с населением от 300 тыс. жителей по росту средней цены 1 кв. м на вторичном рынке жилья. В минувшем месяце средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья выросла там на 3,72% к июлю, до 99,7 тыс. руб., сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитиков консалтинговой компании SRG.

На второй строчке расположился Сочи с повышением цены на 2,41%, до 283,9 тыс. руб., на третьем — Краснодар c 1,76%, до 119,6 тыс. руб. за «квадрат». В первой пятерке также оказались Магнитогорск (+0,66%, до 75,3 тыс. руб.) и Севастополь (+0,62%, до 167,8 тыс. руб.).

Москва расположилась на 37-м месте. В данном регионе средняя цена 1 кв. м упала на 0,08%, до 321,9 тыс. руб.

«Снижение также отмечено еще в 13 городах, а максимальное зафиксировано в Санкт-Петербурге (–0,41%), Кирове (–0,58%), Тюмени (–0,62%), Чебоксарах (–0,63%) и Перми (–0,77%), уточняют в SRG», - пишет РБК.

Ранее сообщалось, что, по данным компании «Метриум», в готовых новостройках Москвы возник дефицит квартир и апартаментов. За год их предложение сократилось на 15,2%, до 7427. Меньше всего доля предложения подобных вариантов в Новой Москве.