Названы регионы, в которых легче всего накопить на квартиру

Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа возглавили рейтинг регионов по доступности жилья на первичном и вторичном рынке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ВТБ и экосистемы недвижимости М2 («Метр квадратный»).

Специалистам удалось проанализировать динамику средней заработной планы и цены квадратного метра в целом ряде российских регионов. В указанных субъектах среднестатистический житель может накопить на покупку квартиры примерно на два года быстрее, чем в среднем по России. Там для покупки средней по площади квартиры — 57,6 кв. м — потребуется от 39 до 46 заработных плат.

Так, жители этих российских регионов должны откладывать всю свою зарплату примерно три-четыре года. При этом в среднем по стране для покупки такого жилья необходимо откладывать весь доход около шести лет.

«Для приобретения такой недвижимости в Камчатском крае понадобиться отложить средства 47 зарплат, в Республике Саха — 48, Тюменской области — 48, Республике Коми — 55, Курганской области — 59», — говорится в публикации.

Далее в рейтинге — Москва, Республика Алтай, Республика Крым, Краснодарский край и Севастополь, где для покупки средней по площади квартиры необходимо от 128 до 157 заработных плат.

Ранее директор направления «Вторичный рынок» компании «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома рассказал изданию Life, что цены на вторичные квартиры могут упасть в случае снижения стоимости новостроек.