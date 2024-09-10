Выдачи IT-ипотеки в августе упали в 17 раз

В России зафиксировано падение выдач IT-ипотеки в августе. Показатель сократился в 17 раз, сообщают «Известия» со ссылкой на данные ДОМ.РФ.

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Издание напоминает о том, что условия по указанной ипотеке недавно ужесточили. Власти приняли решение исключить из программы Москву и Санкт-Петербург. Так, выдачи уменьшились до 1,76 млрд рублей. Также отмечается, что банкам потребовалось время на то, чтобы перезапустить программу. IT-ипотека только начинает набирать популярность в регионах, отметили в Минцифры.

Эксперты, опрошенные изданием, рассказали, когда начнут падать цены на жилье. По словам главы аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости Irn.ru» Олега Репченко, цены на новостройки еще стагнируют, но скидки уже постепенно повышаются. Он подчеркнул, что потребность активно наращивать продажи появится у застройщиков только к концу года — из-за этого стоимость жилья может сократиться на 10–15%.

Специалисты отмечают, что в настоящее время именно семейная ипотека остается основным вариантом покупки недвижимости. Также заемщикам приходится обращаться к спецпредложениям от застройщиков, которые различными способами предлагают снизить стоимость кредита, при этом нередко завышая цену самого объекта.

Ранее портал Banki.ru со ссылкой на анализ банка «Дом.РФ» сообщил, что Волгоградская область заняла первую строчку в рейтинге регионов с наименьшим средним ежемесячным платежом по ипотеке в 2024 году. Там он составляет 23,5 тысячи рублей.