Число заявок на ипотеку с весны упало на 30-40%

Количество ипотечных заявок в августе намного меньше, чем было в первом полугодии.

В последний месяц лета число ипотечных заявок, прошедших через платформу М2, уменьшилось в два раза в сравнении со среднемесячным результатом за первое полугодие 2024 года. В сегментах "новостройки" и "ИЖС" количество заявок снизилось на 60%, а в сегменте "вторичное жильё" - на 30% (здесь уже и в первом полугодии были очень высокие ставки и небольшой спрос).

По данным аналитического центра IT-компании TYMY, количество заявок на все виды ипотеки в банках-партнерах компании в течение августа постепенно росло. Так, в первую неделю августа было отправлено на 7% заявок больше, чем неделей ранее. Каждую следующую неделю количество заявок увеличивалось в среднем на 5%. Общее количество заявок на ипотеку в августе выросло на 10,3% в сравнении с июлем, однако оно существенно ниже показателей июня и мая - на 30-40%. И на 34% меньше, чем в августе 2023 года.

Ещё одним из основных результатов августа для рынка стали показатели по ипотеке на стандартных условиях. Люди стараются искать объекты и условия, которые обеспечат не слишком высокий ежемесячный платеж, вносят максимальный первоначальный взнос и надеются на рефинансирование, говорит аналитик TYMY Эмзар Мусаев.

Льготных кредитов в августе, по данным ДОМ.РФ, было выдано 32 тыс. Это, указывают аналитики М2, на 9% меньше июльского и более чем в три раза ниже показателя августа 2023 года.

В целом в августе было выдано 116 тыс. кредитов, сообщает ДОМ.РФ. Это на 46% меньше, чем годом ранее. Выдачи по рыночным программам упали на 27% по количеству и на 43% по сумме.

Наиболее популярной госпрограммой, по оценке экспертов М2 и оперативным данным ДОМ.РФ, сейчас остаётся "Семейная ипотека": в августе на неё пришлось порядка 90% выдач.

По данным TYMY, на "Семейную ипотеку" в августе пришлось 49% заявок, оформленных через платформу. В пуле одобренных заявок "Семейная ипотека" занимала долю в 49%, а ипотека на стандартных условиях - всего 45%. В выдачах же доля кредитов по этой программе составила 30%. 60% выдач пришлось на ипотеку на стандартных условиях, 9% - на "Дальневосточную и Арктическую ипотеку".

На первом месте по спросу на ипотеку в последний месяц лета оказалась Москва - 12% заявок, добавили эксперты М2. Далее - Краснодарский край (7%), Санкт-Петербург и Татарстан (по 5%), Московская область (4%).

Число объявлений о продаже недвижимости в августе по сравнению с июлем практически не изменилось: в сегменте новостроек зафиксирован прирост на 0,5%, на вторичном рынке - на 0,6%. Средняя стоимость единицы жилплощади в августе, по сравнению с июлем, также осталась практически прежней (рост на 0,3% для вторички и на 0,1% для новостроек).

"Несмотря на спад покупательской активности в июле-августе, мы прогнозируем оживление спроса в сентябре в силу сезонности, - говорит руководитель Департамента аналитики и данных М2 Дмитрий Смирнов. - Но этот тренд не вернёт нас к показателям до отмены льготной ипотеки. Также из факторов, поддерживающих рынок, можно отметить действующие ипотечные госпрограммы и замедление темпов роста цен на жильё. Однако, чтобы преодолеть сдерживающие факторы и привести покупателя к сделке, профессиональному сообществу необходимо найти новые методы работы".

"Рынок заметно замедлился, но продолжает жить даже при ключевой ставке в 18%, - говорит Мусаев. - Впрочем, выводы можно будет делать спустя несколько недель, когда станет окончательно ясно, сколько из одобренных заявок конвертируется в выдачи, и в каких долях. Сейчас мы видим, что далеко не все, кто получил одобрение, в том числе по льготным программам, оперативно реализовывают его. Например, доля семейной ипотеки в выдачах пока составляет меньше трети. Есть все основания полагать, что часть одобренных в августе заявок реализованы в сделки не будут - кто-то передумает, другие не найдут подходящий объект".

Сейчас спрос подогревает исчерпание лимитов "Семейной ипотеки", отмечает Мусаев. Уже в конце августа один из банков сообщил о приостановке приема заявок на "Семейную ипотеку". С текущим спросом на эту программу вероятно, что подобная ситуация сложится и в других банках, считает он. Кроме того, ожидается всплеск активности перед заседанием ЦБ, где, возможно, будет повышена ставка.

В этой ситуации ряд девелоперов начал корректировать цены на жилье, однако таких игроков - единицы, говорит заместитель гендиректора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК "Садовое кольцо" Илья Колунов. Большинство застройщиков не могут позволить себе снижать цены - их финансовые модели не выдержат снижения денежных поступлений на фоне роста стоимости стройматериалов и увеличения зарплат в стройке из-за кадрового дефицита.

Одной из стратегий выживания для застройщиков, по его словам, может стать пересмотр планов по вводу новых объектов и моделей продаж по текущим жилым комплексам. Кроме того, девелоперы вместе с банками стали активнее предлагать новые финансовые продукты и программы стимулирования продаж. К примеру, всё большую популярность набирает рассрочка - обычно на срок от полугода до двух лет. Такой вариант подходит для тех, кто готов расплатиться в течение небольшого периода времени. Другой вариант - оплатить покупку жилья траншами - когда выплаты откладываются до момента ввода дома в эксплуатацию. Также многие девелоперы стали предлагать программы trade-in, когда застройщик самостоятельно реализует старую квартиру клиента в счет погашения стоимости лота в новостройке. Дополнительно к этому вместе с банками застройщики разрабатывают совместные ипотечные предложения - к примеру, кредит на квартиру с пониженной ипотечной ставкой до ввода дома в эксплуатацию. Низкую ставку в этом случае субсидирует сам застройщик.