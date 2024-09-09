Названы популярные ошибки россиян при погашении ипотеки
Россияне часто совершают ошибки при погашении ипотечных кредитов. Наиболее популярные из них «Ленте.ру» назвала руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина.
Самая распространенная ошибка — неправильный размер последнего транша. При погашении ипотеки заемщик выплачивает фиксированный ежемесячный платеж. Из-за этого многие вносят ту же сумму в последний месяц, однако величина финального платежа может отличаться, так как в него могут быть включены небольшие проценты, пени или пересчеты.
«Поэтому перед закрытием ипотеки следует проверить график своих платежей и обязательно связаться с банком, чтобы уточнить, все ли было внесено, нет ли каких-либо неоплаченных остатков, пеней. Погасить необходимо все, вплоть до задолженностей в размере нескольких рублей или даже копеек», — рассказала Никитина.
Другая частая ошибка — отказ брать справку о полном погашении ипотеки. По словам риелтора, иногда сотрудники банка забывают подать соответствующие данные в бюро кредитных историй. По этой причине у заемщика могут возникнуть проблемы при желании взять кредит в будущем.
Кроме того, многие заемщики не контролируют вопрос снятия обременений с квартиры после выплаты ипотеки. Во многих банках эта процедура автоматизирована, однако в некоторых случаях происходят сбои.
«Мы нередко встречаем на рынке жилья истории, когда ипотека на квартиру выплачена много лет назад, а, по информации, она до сих пор находится в залоге у банка. В итоге, когда человек хочет продать жилье, он сталкивается с этой проблемой, что приводит к срыву сделки, лишним нервам, потере времени и денег», — объяснила Никитина.
Ранее сообщалось, что доля россиян, покупающих жилье в ипотеку, упала 42 процентов. Показатель стал рекордным в текущем году.