Названы регионы с наименьшим ежемесячным платежом по ипотеке

Волгоградская область заняла первую строчку в рейтинге регионов с наименьшим средним ежемесячным платежом по ипотеке в 2024 году. Там он составляет 23,5 тысячи рублей, сообщает портал Banki.ru со ссылкой на анализ банка «Дом.РФ».

На второй строчке расположилась Липецкая область, где средний платеж составляет 23,9 тысячи рублей, на третьем — Удмуртская Республика (24,1 тысячи рублей, по сравнению с прошлым годом снижение произошло на 2 тысячи рублей).

В список также попали Оренбургская область (24,4 тысячи рублей), Пензенская (24,6 тысячи рублей), Кемеровская (25,7 тысячи рублей), Новгородская (26,1 тысячи рублей), Чувашская Республика (27,5 тысячи рублей), Пермский край (28,8 тысячи рублей), Воронежская область (29,4 тысячи рублей).

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В среднем по стране ипотечный платеж в 2024 году достиг 33,7 тысячи рублей. Падение в сравнении с прошлым годом - 1,5 тысячи рублей. Эксперты утверждают, что это обусловлено повышением уровня оплачиваемого заемщиками первоначального взноса в сделках этого года.