Семейная ипотека: стоит ли сейчас брать и почему она выгодна

Аналитик «Банки.ру» Инна Солдатенкова дала рекомендации по оформлению ипотечного кредита. По словам специалиста, в условиях сохраняющихся высоких ставок по рыночной ипотеке семьи с детьми имеют хорошую возможность получить ипотеку по льготной ставке.

Эксперт рекомендует не откладывать оформление семейной ипотеки тем, кто ранее не подходил под ее условия, но теперь подходит. Обновленные условия ипотеки позволяют оформить ее семьям, где есть ребенок до шести лет включительно, напомнила Солдатенкова.

Также она советует воспользоваться комбинированной ипотекой. Такой вариант стоит рассмотреть семьям, которые не укладываются в установленный государством лимит по сумме ипотеки (12 млн рублей), заявила эксперт. Так, часть суммы будет выдана по льготной ставке, а другая часть — по рыночной. Также аналитик рекомендует оценивать финансовые возможности и цену жилья.

«Важно оценить эти факторы при принятии решения об оформлении ипотеки. Разрыв в средней стоимости первичного и вторичного жилья сейчас велик», - подчеркнула Солдатенкова.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ставки ипотечных кредитов в России, вероятно, начнут демонстрировать снижение во втором полугодии следующего года. Такая динамика будет наблюдаться после ожидаемого падения ключевой ставки ЦБ, отметил он.