Российские богачи оставили британцев без жилья в Дубае

Британские эмигранты не могут позволить себе покупку недвижимости в Дубае из-за богатых российских граждан. В связи с ростом цен они вынуждены заниматься поиском альтернативных вариантов, сообщает издание The Telegraph.

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В публикации газеты говорится, что с 2022 года россияне купили в Дубае недвижимость на сумму 6,3 миллиарда долларов. Речь идет о жилье как в существующих, так и в строящихся объектах.

В Дубае стоимость недвижимости поднялась на 124 процента с 2020 года, следует из данных Knight Frank. Подчеркивается, что из-за увеличения покупок жилья за наличные со стороны граждан РФ арендодатели также предлагают свои объекты только для сделок по наличному расчету. В связи с данным трендом на рынке сформировалась двухуровневая ценовая политика, где стоимость объектов, продающихся за наличные, значительно отличаются от цен для покупателей, которые используют ипотеку.

Также из-за повышения арендных ставок многие жители Дубая теперь рассматривают возможность покупки, поскольку арендные цены стали сопоставимы с размерами ипотечных платежей.

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Ранее сообщалось, что, по данным Земельного департамента Дубая, в первом полугодии объем продаж недвижимости там вырос на 12,2% по сравнению со вторым полугодием 2023 года.