Страны СНГ заинтересовались российским стандартом комплексного развития территорий (КРТ), регламентирующим подходы к качественному жилищному строительству. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов в ходе Восточного экономического форума.

"Мы уже презентовали стандарт в Казахстане. Коллеги перевели его на казахский язык, внедрили и, насколько знаю, даже сделали обязательным при анализе проектов во время выдачи разрешений на строительство. Другие страны СНГ сейчас запрашивают у нас информацию для изучения стандарта, обсуждают его, чтобы внедрить", - сказал собеседник агентства.

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Филиппов напомнил, что над стандартом КРТ работало более 100 градостроителей, урбанистов, архитекторов со всего мира. При этом пока планов перевести его из рекомендательного в обязательный нет, добавил он.