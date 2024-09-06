Тюрьму «Кресты» в Петербурге до конца года выставят на аукцион

Имущественный комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге будет выставлен на аукцион до конца 2024 года. Об этом сообщил генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко в беседе с РБК.

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«Сейчас все в принципе [к продаже] готово, до конца года хотим. Сложный объект — там котельная, два общежития», — рассказал он.

Здания бывшего СИЗО «Кресты» хотят выставить на аукцион летом 2024 года

Начальная цена объекта на торгах может составить около одного миллиарда рублей, однако точная сумма станет известна только после завершения оценки в момент объявления аукциона, пишет «Ведомости».

Соглашение о передаче зданий «Крестов» институту развития «ДОМ.РФ» было подписано в мае 2023 года. Комплекс, в состав которого входят помещения храма святого благоверного князя Александра Невского, котельная и трансформаторная, причислен к объектам культурного наследия. Как говорилось ранее, на территории тюрьмы, в которой сидели Троцкий, Гумилев и Бродский, могут организовать арт-пространство.