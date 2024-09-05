Стали известны сроки снижения ипотечных ставок в России

Ставки ипотечных кредитов в России, вероятно, начнут демонстрировать снижение во втором полугодии следующего года. Такая динамика будет наблюдаться после ожидаемого падения ключевой ставки ЦБ, заявил глава ВТБ Андрей Костин, передает агентство «Прайм».

Костин принимает участие в Восточном экономическом форуме. Как уточнил глава банка, на горизонте до середины следующего года существенного сокращения ставки Центрального банка не ожидается. Во втором полугодии ставка может начать падать, указал он.

«Отсутствие льготной ипотеки повлияет на темпы роста (ипотечного кредитования - ред.), хотя уже взятый темп в начале года все равно даст нам по итогам года позитивный результат, где-то порядка, наверное, 10-12% прироста по году», - отметил Костин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что благодаря повышению ключевой ставки перегрев экономики страны снижается. Также за счет принятия данной меры охлаждаются ставки льготной ипотеки, подчеркнул президент.