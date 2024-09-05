В Госдуме призвали расширить понятие семейной ипотеки

Увеличение до одного миллиона выплаты на погашение ипотеки многодетных семьям в ряде дальневосточных регионов – полезный и нужный шаг, однако останавливаться на этом не стоит.

Об этом «Парламентской газете» 5 сентября заявил зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

«На мой взгляд, нужно идти дальше и в принципе расширить понятие семейной ипотеки. Ввести, например, плавающую ставку, которая снижалась бы в зависимости от количества детей. Чем больше детей — тем ниже ставка, вплоть до того, что семьи, где их семь и больше, практически проценты платить не будут», — подчеркнул Милонов.

Как писала «Парламентская газета», выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, президент Владимир Путин поручил поднять до 1 миллиона рублей выплату на погашение ипотеки многодетным семьям в тех дальневосточных регионах, где наблюдается низкая рождаемость. По словам президента, выплату повысят задним числом — от 1 июля 2024 года, — а заработать она должна уже в ближайшее время.