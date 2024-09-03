Россиян призвали покупать жилье у зоопарков

Жителям крупных городов России выгоднее всего покупать квартиры рядом с зоопарками. Сделать выбор в пользу этой локации призвал граждан заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) РФ Никита Стасишин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает aif.ru.

По словам замминистра, именно возле зоопарков цена квадратного метра недвижимости растет динамичнее всего. Такое жилье подойдет и для жизни, и для сдачи в аренду. Кроме того, потом получится продать его, не потеряв в деньгах.

Одна из причин инвестиционной привлекательности квартир у зоопарков — сложившаяся качественная коммунальная инфраструктура. Это значит, что жильцов не будут беспокоить аварии или работы по перекладке труб. Еще один плюс — хорошая транспортная доступность. Третьим преимуществом Стасишин назвал наличие всех удобств для семей с детьми.

Ранее россиянам назвали поводы для торга при покупке квартиры. Так, часто на уступку идут владельцы жилья, недавно получившие его в наследство. Основанием для скидки также может стать устаревший ремонт или плохое состояние квартиры в целом.