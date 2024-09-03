Стало известно, как добиться скидки при покупке жилья

Существует семь основных факторов, которые могут помочь потенциальному покупателю добиться скидки при покупке «вторички», пишет РБК.

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Во-первых, поводом для торга может стать плохое состояние недвижимости. Речь идет о необходимости замены в квартире чего-то существенного: сантехники, вентиляции, дверей, окон.

Также можно смело просить дисконт 3-5%, если жилье продается в старом неопрятном доме с отваливающейся штукатуркой и страшным подъездом.

С высокой вероятностью на скидку согласится собственник, который спешит с продажей квартиры. Торг также возможен, если сделка альтернативная.

Кроме того, поводом поторговаться могут стать: недавний переход квартиры в собственность, нахождение жилья в залоге, неудачный этаж и шумное соседство.

До этого в России спрогнозировали объем выдачи ипотеки по итогам 2024 года. Ожидается, что показатель составит порядка 5,1 трлн рублей.