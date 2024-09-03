Россиян предупредили о последствиях просрочки по ипотеке

Просроченные платежи по ипотеке могут ухудшить кредитную историю. Об этом в беседе с «Москвой 24» напомнил эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

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Несвоевременное внесение платежей по ипотеке влияет на рейтинг заемщика. Если неоднократно допускать просрочку, вероятны проблемы с одобрением будущих ссуд, предупреждает экономист. Восстановить репутацию в глазах банка будет непросто.

Кроме того, за каждый невнесенный вовремя платеж придется расплачиваться «вдвойне». За несоблюдение сроков банк вправе штрафовать, начисляя пени. Их размер прописан в договоре.

«Самое мягкое – это 0,1 процента от ежемесячного платежа за каждый день просроченной задолженности. То есть, если заемщик платит, например, 30 тысяч рублей в месяц, с него будут брать 0,1 процента от этой суммы», — поясняет собеседник телеканала.

Если платить за ипотеку стало в тягость, стоит обратиться напрямую к кредитору. Бархота советует заявить в банк о необходимости реструктурировать долг, снизив сумму ежемесячного платежа. Однако право отказать в пересмотре условий по кредиту остается за финорганизацией.

Изъять у ипотечника единственную квартиру за долги банк не сможет, успокаивает Бархота. Вместо этого кредитор может выставить другое имущество должника на торги, либо привлечь нового созаемщика для снижения финансовой нагрузки.

Ранее заемщикам рассказали, что делать, если они потеряли работу. Так, по словам экспертов, компенсации, полагающейся при увольнении, хватит для погашения ссуды по крайней мере первые два-три месяца.