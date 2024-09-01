Ответственность девелоперов перед дольщиками объединили в одном законе

Вступили в силу поправки в 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", которые ликвидировали двойную ответственность застройщика в случае нарушений, касающихся качества передаваемого дольщику объекта. Опрошенные ТАСС эксперты рассказали, как это отразится на взаимодействии потребителей и девелоперов.

Ранее законодательство РФ при нарушении требований к качеству объекта долевого строительства обязывало застройщиков оплачивать неустойку с учетом двух законов: 214-ФЗ и № 2300-1 "О защите прав потребителей". Новелла устранила это дублирование и определила, что пени не могут превышать стоимость расходов, необходимых для устранения недостатков или дефектов. Также минимальный гарантийный срок для объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, был сокращен с пяти до трех лет.

Принятие поправок позволит сгладить ситуацию, когда дольщики злоупотребляют правами для получения собственной выгоды, считает президент Национального объединения строителей Антон Глушков.

"Явной положительной стороной являются тенденция к сокращению случаев "потребительского экстремизма" и прекращение двойной ответственности застройщиков, когда дольщики использовали возможность взыскивать с застройщика по двум законам. Унификация спорных правоотношений отраслевым законом позволяет убрать сложившуюся недобросовестную практику в этой сфере", - пояснил он.

При этом новелла не сможет полностью снять проблему "потребительского терроризма", и потребуется дальше совершенствовать законодательство, чтобы "уравновешивать права и обязанности сторон", заключил Глушков.

Однако президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева считает, что "по совокупности изменений", которые установила новелла, "можно сделать вывод, что участники долевого строительства теперь защищены в гораздо меньшей степени". "И дело даже не в том, что в случае плохой работы застройщиков гражданам будет выплачена компенсация в меньшем размере, а в том, что теперь застройщики могут "расслабиться" в части выполнения своих обязательств по договору, в том числе обеспечения обещанного качества создаваемых объектов", - отметила она.

Косарева напомнила, что с 2022 года и до конца 2024 года для застройщиков действует "льготный режим ответственности" - штрафные санкции по договорам долевого участия к ним применяются частично или вовсе не применяются. Этот режим трижды продлевался и может быть снова пролонгирован с учетом "не самой лучшей ситуации на рынке жилищного строительства в силу прекращения с 1 июля этого года массовой программы льготной ипотеки на первичном рынке жилья", считает она.

Потребительский терроризм

Застройщики ранее жаловались на то, что появились профессиональные юридические компании, которые отсуживают у них непропорционально большие неустойки по договорам долевого участия. Кроме того, "потребительский терроризм", по мнению застройщиков, выражается в установке неразумных сроков устранения дефектов, подаче исков в суд, а не прямом направлении претензий застройщику, требовании компенсаций по истечении гарантийного срока и переуступке прав требования взыскания неустойки.