В России подорожала суточная аренда жилья в приморских городах

Снять летнее жилье на российских морских курортах стало дороже на 13% по сравнению с прошлым годом. В среднем это 4,8 тыс. рублей в сутки. Такие данные приводят аналитики сервиса «Суточно.ру», сообщает ТАСС.

«Средняя стоимость аренды посуточного жилья на морских курортах России этим летом составила 4800 рублей за сутки. Это на 13% больше, чем год назад», — сказано в исследовании.

Самое дорогое жилье в Зеленоградске, в среднем оно обойдется в 6 955 рублей за сутки.

Также высокие ставки наблюдаются в Геленджике (5 817 рублей в сутки), Светлогорске (5 623 рубля), Сочи (5 610 рублей).

В Лазаревском аренда оценивается в 4 432 рубля, в Ялте надо заплатить

4 418 рублей за сутки, в Анапе — 4 015 рублей.

Наиболее недорогое жилье в Ейске — 3 179 рублей. Также относительно дешево обойдется суточная аренда в Витязево (3 872) и Новороссийске (3 937).

По данным аналитиков, этим летом туристы проводили на морских курортах в среднем пять суток. На аренду они тратили 24 029 рублей. По сравнению с прошлым годом продолжительность отдыха не изменилась, но траты выросли на 13%.