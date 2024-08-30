Застройщиков хотят обязать отдавать нераспроданное жилье в аренду россиянам

В Госдуме предложили передавать нераспроданное застройщиками жилье в социальный наем. Инициативу выдвинул глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

«По данным министра строительства и ЖКХ, к началу 2022 года в РФ свыше 748 тыс. человек стояли в очередях на получение жилья. Кроме того, согласно данным Фонда развития территорий, в начале 2022 года 1,3 млн человек проживали в аварийном жилье», – отмечает Миронов в документе, направленном в правительство.

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Он также пишет, что в России существует много нераспроданного жилья. Недвижимость ветшает, в то время как многие граждане лишены квартиры. Сергей Миронов предлагает обязать застройщиков передавать жилье государству или региональным органам на 10 лет, если оно не было продано за три года, передают «Известия». Ранее россиянам объяснили, когда остановится рост цен на аренду жилья. Риелторы отмечают, что сейчас вырос спрос на квартиры. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева