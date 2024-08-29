Назван район Москвы с самыми дорогими новостройками

Рейтинг элитных локаций Старой Москвы по средней цене 1 кв. м возглавила Остоженка. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на специалистов агентства элитной недвижимости «Intermark Городская Недвижимость».

В прошлом месяце средняя стоимость «квадрата» первичного жилья в указанном районе составляла 3,39 млн руб. На второй строчке расположились Патриаршие пруды (2,96 млн руб.), на третьей — Якиманка (2,52 млн руб.). Также в список попали Чистые пруды (2,39 млн руб.) и район Тверской (2,26 млн руб.).

Остоженка заняла первую строчку в рейтинге по средней цене жилья в связи с популярностью локации, распродажей в клубных домах, а также с плановым повышением цен в крупных квартальных проектах района, пояснил директор департамента мониторинга рынка и оценки «Intermark Городская Недвижимость» Анатолий Довгань.

Ранее издание «Московский комсомолец» сообщило, что в Московской области за минувшие шесть месяцев зафиксировали рост количества квартир и апартаментов без отделки на 20,2%.