Дом выжившего пассажира «Титаника» выставили на торги

Особняк, построенный одним из выживших пассажиров «Титаника», выставили на аукцион за $9,5 млн. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Дом, расположенный в штате Нью-Гэмпшир на холме у озера Сквам, был построен в 1899 году брокером Ричардом Беквитом. Тогда строительство обошлось американцу в $27 млн. Как утверждают владельцы дома, за все эти годы внешний вид поместья практически не изменился.

Площадь дома составляет 520 «квадратов», а самого участка — 1,5 га, включая 300 метров береговой линии. В усадьбе отсутствуют центральное отопление, не проведен интернет. При этом в ней сохранились три камина, льдохранилище и личная насосная станция.