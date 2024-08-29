В России предложили скорректировать условия льготной ипотеки

Ассоциация банков России призвала Центробанк и правительство скорректировать условия льготных ипотечных программ, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу ассоциации.

В направленном в адрес кабмина и Банка России письме идет речь о механизме выделения субсидий кредитным организациям.

«В письме, направленном Ассоциацией банков России в Банк России, содержатся предложения о корректировке порядка предоставления субсидий по государственным ипотечным программам», — отметили в ассоциации.

Банки предлагают подтверждать исполнение условий договора по ипотеке через контроль за датой перечисления средств на эскроу-счет. Требования о полной оплате предлагают не распространять на договоры, которые оговаривают частичное финансирование работодателем или использование жилищных сертификатов или материнского капитала.

В ассоциации отметили, что одним из условий для получения возмещения упущенных доходов по ипотеке, согласно новым требованиям, является доказательство полной оплаты стоимости по ипотечному договору на момент размещения денег на счете эскроу. По мнению банков, введение неустойки за непредоставление заемщиком выписки не компенсирует недополученные доходы кредитору.

Ранее основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в интервью NEWS.ru рассказал, что повышение ключевой ставки в конце июля на два процентных пункта — с 16% до 18% — привело к росту ежемесячного платежа по ипотеке на 10%. По его словам, ситуация на рынке недвижимости изменилась и многие предпочли арендовать квартиры, а не покупать их.