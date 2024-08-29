В Подмосковье появилась мода на один вид новостроек

В Московской области за минувшие шесть месяцев зафиксировали рост количества квартир и апартаментов без отделки на 20,2%. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

При этом специалисты указывают на сокращение числа лотов с чистовой отделкой (- 6,6%). Эксперты считают, что это связано со стремлением застройщиков сделать новые «квадраты» более доступными для покупателей.

По словам управляющего партнера ГК «Ферро-Строй» Григория Ваулина, на первичном рынке Московской области продается 44,5 тыс. квартир и апартаментов в 216 проектах. Среди них 20,23 тыс. лотов реализуется без отделки (45,5%), 4870 лотов с white box (10,9%), 19,4 тыс. лотов с чистовой отделкой (43,6%).

Ранее сообщалось, что, по данным консалтинговой компании IBC Real Estate, с начала 2024 года доля сделок с жилой недвижимостью в Санкт-Петербурге достигла 64%, что является рекордом. Сделки на покупку жилья заключали, несмотря на отмену программы льготной ипотеки.