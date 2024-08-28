Какие новшества в сфере ЖКХ появятся с 1 сентября

С 1 сентября вступают в силу поправки к законам, касающиеся, в частности, оплаты за услуги ЖКХ. Издание Life выяснило, какие нововведения ждут россиян.

С начала осени начинает действовать Федеральный закон № 662-ФЗ «О внесении изменений в статьи 193 и 195 Жилищного кодекса Российской Федерации», который защитит жильцов от недобросовестных управляющих компаний в сфере ЖКХ. В России управляющие компании часто допускали неоднократные нарушения, а затем учредители специально их банкротили для открытия новых УК.

Кроме того, издание со ссылкой на «Евразийскую юридическую службу» сообщает, что собственникам жилья упростят проведение капремонта. У них появится возможность принимать решение об обследовании технического состояния многоквартирного дома за свой счет. Результаты обследования дома будут отправлены в орган, ответственный за реализацию региональной программы капитального ремонта. Там уже примут решение о проведении работ.

Новшества ждут и граждан, которые приобретают квартиру в новостройках. По словам старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Полины Гусятниковой, власти решили поддержать застройщиков. Она заявила о сокращении с пяти до трех лет минимального гарантийного срока на конструктивные элементы здания. Также дольщики больше не смогут рассчитывать на компенсацию в размере 50% от взысканной суммы за несвоевременное устранение недостатков. Ее размер уменьшили до 5%, отметила собеседница. Кроме того, в стране уменьшат сумму компенсации, которую застройщик выплачивал в случае несвоевременного устранения недостатков.

«Раньше она составляла 1% в день от суммы расходов на устранение. Теперь это будет 1/150 ставки рефинансирования, если жилье куплено для личного пользования, и 1/300 ключевой ставки, если объект приобретен под сдачу или на продажу», - пишет издание со ссылкой на Гусятникову.

Также эксперты напоминают о появлении с 1 сентября новых льгот на региональном уровне. Так, в Якутии вступят в силу новые меры поддержки. Это льгота в размере 30% от суммы начислений за услуги ЖКХ.