Какие квартиры приносят больше всего дохода от сдачи в аренду

В России зафиксирован рост дохода от сдачи в аренду студии. Показатель в среднем увеличился до 6,3% годовых за последний год, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на «Мир квартир».

Вместе с тем эксперты указали на сокращение срока окупаемости таких квартир. Корректировки наблюдаются в связи с тем, что повышение цен на аренду, которое составило 26% за год, обогнало рост цен на новостройки в этом сегменте (+11%).

Подчеркивается, что в среднем по стране квартира до 28 квадратных метров в новостройке продается за 3 823 783 рубля, а сдается за 20 083 рубля в месяц. Квартиры-студии приносят большую доходность в сравнении с обычными, полноразмерными квартирами, доходность которых всего 4,8%, а окупаемость — 20,8 года. В Махачкале студии стали наиболее выгодными для покупки под сдачу в аренду. Отмечается, что они приносят 19,8% годовых и окупаются за пять лет.

Ранее в «ИНКОМ-Недвижимости» заявили изданию Life, что в 2024 году общая деловая активность может дополнительно подстегнуть спрос в сегменте аренды. Стоимость поднимется еще на 5–10%, считают в компании.