Выселить из квартиры: за что собственника могут лишить жилья

Есть ряд причин, по которым собственника могут выселить из квартиры. Издание Life разбиралось, за что могут лишить жилья.

Как отмечается, самой распространенной причиной потери жилья является просрочка по ипотеке. Кредитор (им выступает банк) начинает процедуру взыскания имущества через суд. После вынесения судебного решения и получения исполнительного листа недвижимость выставляется на аукцион и продается для погашения задолженности.

Также принудительное выселение собственника предусматривается при наличии долгов за услуги ЖКХ, пишет издание. В данном случае управляющая компания подает в суд на взыскание задолженности. Судебные приставы могут применить меры по принудительному исполнению решения суда, что в конечном итоге может привести к выселению, говорится в публикации.

Еще одна причина потери жилья — совершение собственником незаконной перепланировки, подчеркивается в статье. По словам адвоката, старшего партнера МКА «ЮрСити» Виталия Шакина, суд по иску государственного органа может принять решение о продаже с публичных торгов такого помещения в многоквартирном доме.

«Собственнику выплатят вырученные от продажи деньги, но за вычетом расходов на восстановление прежнего состояния», — заявил собеседник.

Кроме того, выселение собственника происходит из-за юридических споров, указано в публикации. Они, в свою очередь, возникают по разным причинам. Речь идет о спорах с соседями, наследственных конфликтах, проблемах с правом собственности, поручительством. Так, судебное решение может привести к лишению права на него одного из наследников, если на одно жилье претендуют несколько наследников, говорится в публикации.