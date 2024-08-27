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Выселить из квартиры: за что собственника могут лишить жилья

Есть ряд причин, по которым собственника могут выселить из квартиры. Издание Life разбиралось, за что могут лишить жилья.

Выселить из квартиры: за что собственника могут лишить жилья
© РИА Новости

 

Как отмечается, самой распространенной причиной потери жилья является просрочка по ипотеке. Кредитор (им выступает банк) начинает процедуру взыскания имущества через суд. После вынесения судебного решения и получения исполнительного листа недвижимость выставляется на аукцион и продается для погашения задолженности.

 

Также принудительное выселение собственника предусматривается при наличии долгов за услуги ЖКХ, пишет издание. В данном случае управляющая компания подает в суд на взыскание задолженности. Судебные приставы могут применить меры по принудительному исполнению решения суда, что в конечном итоге может привести к выселению, говорится в публикации.

 

Еще одна причина потери жилья — совершение собственником незаконной перепланировки, подчеркивается в статье. По словам адвоката, старшего партнера МКА «ЮрСити» Виталия Шакина, суд по иску государственного органа может принять решение о продаже с публичных торгов такого помещения в многоквартирном доме.

 

«Собственнику выплатят вырученные от продажи деньги, но за вычетом расходов на восстановление прежнего состояния», — заявил собеседник.

 

Кроме того, выселение собственника происходит из-за юридических споров, указано в публикации. Они, в свою очередь, возникают по разным причинам. Речь идет о спорах с соседями, наследственных конфликтах, проблемах с правом собственности, поручительством. Так, судебное решение может привести к лишению права на него одного из наследников, если на одно жилье претендуют несколько наследников, говорится в публикации.

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