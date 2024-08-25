Стало известно о росте стоимости новостроек

ЦИАН.Аналитика сообщает, что средняя цена первичной недвижимости на крупнейших региональных рынках России в конце августа составила 173,6 тысяч рублей за кв. м, что на 0,8% выше, чем в предыдущем месяце. Согласно отчету «Этажей», цены на новостройки в целом выросли на 0,1%, достигнув отметки в 133,2 тысяч рублей за кв. м. Яндекс Недвижимость оценила среднюю цену для городов-миллионников в 166 тысяч рублей за кв. м, что в сравнении с июлем является ростом на 0,4%. Аналитики Avito Недвижимость отметили увеличение цен на 1%, до 168,8 тысяч рублей за кв. м, передает «Коммерсант».

ЦИАН.Аналитика выяснил, что самый заметный рост цен за месяц зафиксирован в Краснодаре — на 2,5%, что привело к средней цене 174 тысяч рублей за кв. м. В «Этажах» утверждают, что отмечается рост в Саратове на 2,1%, до 84,8 тысяч рублей за кв. м.

По данным экспертов, в Москве новостройки в среднем стоят 370 тысяч рублей за кв. м, что на 0,1% ниже, чем в прошлом месяце. В Санкт-Петербурге цены поднялись на 0,1%, достигнув отметки 252,5 тысяч рублей за кв. м.

Директор по продажам «Этажей» Сергей Зайцев отмечает, что колебания средних цен часто носят технический характер. По его мнению, в реальности цены на новостройки остаются на том же уровне.

До этого эксперт по недвижимости Алеся Полещук заявила, что цены на новостройки на российском рынке могут снизиться на 10–15% уже в 2025 году. По ее словам, такой прогноз реализуется в случае сохранения или повышения ключевой ставки.