Новый закон защитит ипотечников от принудительной продажи жилья

Новый закон, вступающий в силу в сентябре, предоставит ипотечным заемщикам возможность самостоятельно продавать жилье в случае возникновения финансовых трудностей. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на Ольгу Дайнеко, эксперта проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф».

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Согласно закону, банки обязаны дать заемщику четыре месяца на самостоятельную реализацию недвижимости. Этот срок может быть продлен по согласованию сторон. Для получения разрешения на продажу заемщик должен обратиться в банк с соответствующим заявлением, которое рассматривается в течение 10 рабочих дней.

Банк проводит оценку залогового объекта и устанавливает минимальную цену продажи, равную остатку долга на момент окончания периода реализации. В этот период кредитор не имеет права обращать взыскание на недвижимость.

«Заемщик сможет реализовать жилье по рыночной цене, активно участвовать в сделке, что повышает шанс не только рассчитаться с долгом, но и получить остаток вырученных от продажи денег», — отметила Дайнеко.

До этого стало известно, что вернуть деньги за квартиру, купленную у мошенников, можно через суд, если доказать , что вы добросовестный покупатель. Юрист Юлия Гавлишина также советует тщательно проверять документы перед покупкой, чтобы избежать мошенничества.