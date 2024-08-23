Названа причина, почему россияне чаще покупают загородные дома

Одна из причин высокого спроса на загородные дома - демографический фактор. Об этом заявил специалист по недвижимости Олег Сушков, передают «Известия».

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Как отметил эксперт, покупки загородного жилья увеличились на фоне действия льготных ипотечных программ на недвижимость такого типа. По его словам, чаще всего дома покупают люди в возрасте, у которых нет привязки к городской инфраструктуре и которые ищут более спокойные места.

«Те люди, которые покупают загородную недвижимость — это представители самого многочисленного поколения, родившегося в СССР — с 76 по 86 годы», — заявил собеседник.

По словам старшего научного сотрудника Социологического Института РАН Татьяны Протасенко, сейчас наблюдается тренд на выращивание людьми овощей и походы в лес за грибами. Она отметила, что такая тенденция обусловлена ростом цен на продукты в магазинах. На фоне всех этих явлений в России вырос спрос на товары для дачи, подчеркнула специалист.

Ранее «Известия» со ссылкой на девелоперскую компанию «Мармакс» сообщили, что на рынке загородной недвижимости зафиксирован рост доли ипотеки в сделках. Показатель достиг 80%, тогда как годом ранее он был примерно на уровне 55%.