Названа причина, почему россияне чаще покупают загородные дома
Одна из причин высокого спроса на загородные дома - демографический фактор. Об этом заявил специалист по недвижимости Олег Сушков, передают «Известия».
Как отметил эксперт, покупки загородного жилья увеличились на фоне действия льготных ипотечных программ на недвижимость такого типа. По его словам, чаще всего дома покупают люди в возрасте, у которых нет привязки к городской инфраструктуре и которые ищут более спокойные места.
«Те люди, которые покупают загородную недвижимость — это представители самого многочисленного поколения, родившегося в СССР — с 76 по 86 годы», — заявил собеседник.
По словам старшего научного сотрудника Социологического Института РАН Татьяны Протасенко, сейчас наблюдается тренд на выращивание людьми овощей и походы в лес за грибами. Она отметила, что такая тенденция обусловлена ростом цен на продукты в магазинах. На фоне всех этих явлений в России вырос спрос на товары для дачи, подчеркнула специалист.
Ранее «Известия» со ссылкой на девелоперскую компанию «Мармакс» сообщили, что на рынке загородной недвижимости зафиксирован рост доли ипотеки в сделках. Показатель достиг 80%, тогда как годом ранее он был примерно на уровне 55%.