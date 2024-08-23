Стамбул превратился в «город для супербогатых»

Стамбул, который за год покинули почти 600 тыс. человек, в том числе из-за высоких цен на аренду жилья, стал одним из самых дорогих городов в мире.

В объявлениях на сайтах недвижимости стоимость аренды жилья на месяц составляет $30 тыс. и более, пишет газета Türkiye.

"В Стамбуле, наряду с русскими бизнесменами или арабскими шейхами, хотят жить многие супербогатые из Анатолии (азиатская часть Турции - прим. ТАСС). Они не хотят размещаться в отелях и могут позволить себе арендовать дома за более чем 2 млн лир ($59 тыс.), причем не только для себя, но и своих гостей", - сообщил изданию представитель компании по продаже элитной недвижимости Эркан Зинг.

По ценам за аренду жилья Стамбул обходит Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Гонконг, Сингапур, Женеву, Цюрих, отмечает Türkiye.

Прежний глава Центрального банка Турции Хафизе Гайе Эркан ранее пожаловалась на крайне высокие цены на аренду недвижимости в Стамбуле, которые, как она отмечала, выше аренды жилья на Манхэттене.