Что будет с ценами на аренду квартир с 1 сентября

С 1 сентября в России вырастут цены на аренду квартир. О том, как сильно скорректируется стоимость, рассказали эксперты в беседе с изданием Life.

В частности, по словам владельца строительной компании «Дом Лазовского» Максима Лазовского, цены сезонно прибавят до 10–15% из-за нарастающей активности. Вместе с тем он прогнозирует подобную динамику только в сегменте недорогих лотов и небольших квартир — студий и однокомнатных. Стоимость аренды поднимется на 20% в локациях рядом с вузами, особенно поблизости от новых открывшихся корпусов, считает эксперт.

Он отметил, что традиционно подорожает аренда бюджетных квартир и домов в ближнем Подмосковье рядом с МЦД (до 10 минут пешком). В стране ожидается рост цен до 10% в аренде индивидуальных жилищных строений, так как подобные локации будут рассматриваться семьями с детьми, заявил собеседник.

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По мнению руководителя сервиса «Яндекс Аренда» Романа Жукова, трехкомнатные и многокомнатные лоты — это единственный формат, где рост цен в ближайшее время будет наименее активным. Он также подчеркнул, что значительное повышение цен не затронет квартиры из массового сегмента старого жилого фонда: «сталинок», «хрущевок» и «брежневок», а также проектов конца 1990-х – начала 2000-х годов.

Ранее сообщалось, что, по данным риэлтерского агентства Est-a-Tet, рейтинг локаций Старой Москвы по удорожанию новостроек массового сегмента возглавил район Хорошево-Мневники. За прошлый месяц средняя стоимость 1 кв. м там повысилась на 13,8%, до 500,7 тыс. руб.