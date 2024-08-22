Альфа-Банк запустил ипотеку со снижением ставки вслед за ключевой

Альфа-Банк с 22 августа предложит ипотечным клиентам опцию с гарантией снижения процентной ставки вслед за ключевой, сообщили РБК в банке. Заемщики смогут включить этот пункт в договор и использовать снижение ставки один раз в течение срока кредитования. Опция доступна при покупке первичного или вторичного жилья по рыночным программам.

«Клиент может воспользоваться опцией после ближайшего снижения ключевой ставки. Если клиент хотел бы снизить свою ставку при ключевой ставке ЦБ ниже 12%, банк предложит снижение ставки до уровня рыночной по продукту "Рефинансирование", которая была при ключевой ставке 12%», — пояснил руководитель департамента развития розничных кредитных продуктов Альфа-Банка Артем Иванов.

По словам Иванова, услуга будет бесплатной для клиентов. Нововведение поможет поддержать уровень выдач при действующих высоких ставках, рассчитывает он.

МПИ

Банки давно используют опцию снижения ставки по ипотечному кредиту, отмечает РБК. Как правило, клиенты получают дисконт в обмен на уплату единовременной комиссии, условия разнятся от банка к банку. Из крупных банков такую возможность предлагают, в частности, Совкомбанк и ВТБ.

Спрос на услугу также подтверждает директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. Банк сейчас рассматривает внедрение опции, которая даст клиенту возможность «поэтапного снижения ставки по ипотечному кредиту при условии отсутствия просрочек», сообщил представитель кредитной организации.

Тем временем Банк России не поддерживает продажу услуги снижения ставки по ипотеке. Покупка сниженной ставки за комиссию может быть выгодна, только если кредит выплачивается весь срок по графику, объяснили в ЦБ.

«Основной риск заемщика состоит в том, что в случае досрочного возврата кредита, например при вынужденных обстоятельствах, дефолте, "комиссия" ему не возвращается, а признается доходом банка», — прокомментировал представитель регулятора.

Предложения банков по ипотеке на вторичное жилье:

Программа «Готовое жилье» от Альфа-БанкаПрограмма «Вторичное жилье» от ВТБПрограмма «Вторичное жилье» от РНКБПрограмма «Недвижимость на вторичном рынке» от Совкомбанка

*Предложение актуально на дату публикации материала