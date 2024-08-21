Финляндия запретит россиянам покупать недвижимость

В Финляндии готов законопроект о запрете россиянам на операции с недвижимостью в стране.

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Об этом заявил министр обороны республики Антти Хяккянен.

"Мы подготовили законопроект о полном запрете на операции с недвижимостью россиян. В качестве исключения гражданам России, проживающим в Финляндии с постоянным видом на жительство, будет разрешено покупать недвижимость", - сообщил Хяккянен в интервью газете Iltalehti.

По его словам, законопроект представят кабмину в ближайшие две недели.

7 мая рабочая группа Министерства обороны Финляндии, изучавшая вопрос о запрете на приобретение недвижимости для россиян, пришла к выводу о возможности ввести новые ограничения. Согласно отчету рабочей группы, разрешение на приобретение недвижимости не сможет получить лицо, страну гражданства которого ЕС признал нарушившей территориальную целостность, суверенитет и независимость другой страны, а также страна гражданства которого может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии. Запрет будет распространяться и на юридическое лицо, которое находится на территории такого государства или собственником которого является гражданин либо юридическое лицо из такого государства.

23 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что финские власти руководствуются "извращенной логикой", предлагая запретить гражданам РФ покупку недвижимости в стране.