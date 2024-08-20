Верховный суд объяснил, когда нельзя наказывать за самовольные постройки

Верховный суд России защитил предпринимателей, оштрафованных за самовольную постройку.

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Важный моменты: само строение было возведено предыдущим владельцем, а бизнесмены купили здание уже таким. Получается, что предприниматели были наказаны без вины. Потому решение отменено, а дело направлено на новое рассмотрение. Нижестоящим инстанциям предстоит еще раз во всем разобраться и учесть правовые позиции Верховного суда.

Как рассказывает юрист K&P.Group Арина Рудницкая, Верховный суд обратил внимание на то, что возведение постройки осуществлялось еще в 2002 году иным лицом, а не ответчиком: к двухэтажному торговому центру был пристроен дебаркадер. Данное обстоятельство Верховный суд посчитал существенным. Тем более, что дебаркадер был построен предыдущим собственником.

"Таким образом, Верховный суд поставил определяющим обстоятельством наличие или отсутствие вины у лица, владеющего самовольной постройкой, нежели наличие у него непосредственно разрешения на ввод в эксплуатацию, - подчеркивает Арина Рудницкая. - Также Верховный суд высказал позицию о том, что, если суд признал право на самовольную постройку, не требуется дополнительное получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Объект может свободно использоваться в гражданском обороте".

По ее словам, в целом Верховный суд обозначил позицию, в соответствии с которой к подобным спорам малоприменим один лишь формальный подход. От судов требуется исследование иных, дополнительных обстоятельств, а именно: каковы были обстоятельства возведения постройки, по чьей инициативе она возводилась и насколько существенно для конкретных обстоятельств отступление от норм. Юрист подчеркивает, что данное решение крайне важно. Также она обращает, что Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России ссылается на недавнее постановление пленума Верховного Суда Российской Федерации "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при применении норм о самовольной постройке". Напомним, постановление было принято в конце прошлого года. Сейчас Верховный суд страны реализует данные правовые позиции в ходе рассмотрения конкретных дел. Абстрактные нормы постановления пленума становятся живыми.

"Полагаем, что разрешение комментируемого спора окажет существенное влияние на судебную практику, а также разъяснит возможность и порядок применения положений Пленума по отношению к аналогичным спорам", - говорит юрист.

В свою очередь, юрист Мурат Хатефов отмечает, что борьба с самовольными постройками была и остается одним из самых актуальных вопросов повестки дня для государственной власти.

"Тем не менее, беспорядочный снос всех самостроев невозможен, требуется соблюдение баланса между частными и публичными интересами, - говорит он. - Нельзя сказать, что судебная практика по спорам, касающимся самовольных построек, единообразна и проработана: процент отмененных и пересмотренных судебных актов высок. В связи с изложенным, корректнее отметить, что ужесточается подход к разрешению проблемных вопросов при разрешении вопросов о сносе самовольных строений".

По его словам, в своем постановлении Пленум Верховного Суда РФ предусмотрел возможность применения критерия существенности, малозначительными нарушениями считаются нарушения, которые не создают угрозу жизни и не нарушают права третьих лиц.

"Общая направленность судебного подхода сохранилась: снос - крайняя мера гражданско-правовой ответственности, - говорит юрист. - Более того, нельзя не отметить развитие в судебной практике тенденции к углубленному исследованию обстоятельств возведения и эксплуатации спорных строений. Суды принимают все меры к принятию решений, основанных на комплексном анализе рисков и последствий сохранения самовольной постройки".

При этом Арина Рудницкая констатирует, что развитие судебной практики по самостроям существенно опережает развитие методов государственного контроля по своевременному пресечению возведения сооружений, не отвечающих градостроительным и строительным нормам. "Что существенно снижает эффективность защиты безопасности граждан и их имущества, - подчеркивает юрист. - Контрольные механизмы по обнаружению и пресечению возведения самовольных сооружений должны применяться на этапе возведения таких сооружений либо внесения сведений в ЕГРН, а установление факта соответствия сооружения нормам безопасности должно проводиться незамедлительно при его обнаружении".

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда России от 9 июля 2024 г. N 305-ЭС24-4241