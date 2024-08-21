Назван средний срок продажи однокомнатной квартиры в России

Аналитический центр Домклик рассказал, что средний срок продажи однушки на рынке готового жилья в июле по России составляет 56 дней. Для продажи двухкомнатной квартиры в среднем по стране потребуется 69 дней, крупногабаритной (3 и более комнат) — 87 дней.

Среди крупнейших регионов в тройку лидеров по скорости продажи однокомнатной квартиры входят Ростовская (42 дня), Волгоградская и Воронежская области (по 45 дней). А вот в Санкт-Петербурге и Московской области, напротив, оказались самые длинные сроки продажи жилья на вторичном рынке – 73 дня. Об этом сообщили в пресс-центре Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

Такая же тенденция у данных регионов при продаже двушек: Санкт-Петербург – 106 дней, Московская область – 87 дней. Быстрее всего продажа двухкомнатных квартир проходит в Ростовской области (44 дня), Республике Башкортостан (53 дня) и Челябинской области (55 дней).

На рынке крупногабаритных квартир (три и более комнат) лидерами рейтинга по скорости продажи стали Красноярский край, Воронежская и Челябинская области – до 70 дней. Большие сроки продажи также отмечены в Омской и Новосибирской областях: 104 и 108 дней соответственно.

Аналитики Домклик отмечают, что в условиях удорожания ипотеки продавцы вторичной недвижимости при появлении потенциального покупателя все чаще идут на быструю сделку и практически не торгуются. В июле каждая четвертая сделка на вторичном рынке прошла в рамках двух недель после публикации объявления о продаже, а каждая вторая – в пределах месяца. Дисконта при этом практически не было.

Также по сравнению с периодом до повышения ключевой ставки доля «быстрых» сделок увозросла. Так, в начале 2023 года процент квартир, где собственник шел на сделку в течение двух недель после публикации, не превышал 19%. Сейчас же доля таких сделок составляет 24%.