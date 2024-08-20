Как изменятся цены на вторичную недвижимость с 1 сентября

Осенью некоторые собственники начнут снижать стоимость своих квартир. Они будут охотнее идти на торг с покупателем с целью продажи жилья в период низкого спроса, пишет Life со ссылкой на «Яндекс.Недвижимость».

Вместе с тем, как отмечается, некоторые продавцы могут переориентироваться на рынок долгосрочной аренды. В компании считают, что этот тренд окажется наиболее заметным в массовом сегменте. Речь идет о владельцах квартир из домов старого жилого фонда и современных проектов комфорт-класса, добавили в фирме. Кроме того, там ожидают снижения ожиданий покупателей от квартир. Так, они начнут отказываться от части характеристик ради снижения стоимости, указали в компании.

По мнению директора рынков России и СНГ fam Properties Валерия Тумина, осенний сезон будет характеризоваться некоторым падением цен вторичных квартир, особенно в сегменте экономкласса. Однако цены могут оставаться стабильными или даже подняться в более дорогих сегментах, предположил эксперт.

По словам коммерческого директора «Сбермаркетинга» Евгения Решетникова, снижение предложения на рынке вторичной недвижимости вместе с ситуативным оживлением на фоне отмены части льготной ипотеки повлечет за собой незначительное падение цен в популярных регионах — до 5% в Москве и СПб на не самые ликвидные квартиры. Востребованные объекты могут зафиксироваться в цене, считает собеседник. В ряде регионов дисконты могут составить до 10%, указал Решетников.

Ранее сообщалось, что, по данным компании «Метриум», основанным на информации Росреестра столицы, в июле число сделок на рынке строящегося жилья Москвы сократилось на 30%, тогда как спрос на готовые квартиры вырос на 16%.